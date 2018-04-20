бонус 5 000 рублей к первому пополнению
+100% к пополнению!
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Правила и условия
- Бонусное предложение доступно для новых клиентов компании «Пари-Матч», которые зарегистрировались с 20.04.2018 по 16.07.2018 и активировали бонус во время регистрации.
- Чтобы принять участие в Акции, необходимо пополнить свой счет одним платежом на сумму от: 10 USD (американский доллар) / 100 UAH (украинская гривна) / 500 RUB (российский рубль) / 150 MDL (молдавский лей) / 9 EUR (евро) / 5000 KZT (казахстанский тенге) / 15 AZN (азербайджанский манат) / 100 ТМТ (туркменский манат) / 70 TJS (таджикский сомони) / 20 PLN (польский злотый) в течение 7 дней с момента регистрации.
- Максимальная сумма бонуса составляет: 50 USD (американский доллар)/ 1000 UAH (украинская гривна) / 5000 RUB (российский рубль) 1 500 MDL (молдавский лей) / 45 EUR (евро) / 50 000 KZT (казахстанский тенге) / 150 AZN (азербайджанский манат) / 1 000 ТМТ (туркменский манат) / 700 TJS (таджикский сомони) / 400 PLN (польский злотый).
- Акционным считается первый депозит на игровом счету.
- Бонусные средства будут начислены в течение 72 часов с момента акционного депозита.
- Для того чтобы снять сумму бонусных средств (+100% к депозиту), необходимо поставить ее десять раз с коэффициентом не менее 1.50.
- В случае подозрения должностными лицами компании клиента в нечестной игре и/или же злоупотреблением в использовании бонусных средств, компания «Пари-Матч» оставляет за собой право применить к данной категории клиентов индивидуальные условия отыгрыша полученного бонуса согласно пункта 6.2 этих правил и условий акционного предложения.
- Для того чтобы снять сумму бонусных средств (+100% к депозиту), необходимо сделать десять ставок с коэффициентом не менее 1.50 в размере суммы полученного бонуса каждая соответственно.
- Бонус считается отыгранным, если на балансе счета остается сумма меньше минимальной суммы ставки в валюте игрового счета, или выполнены условия отыгрыша.
- Ставки, рассчитанные с коэффициентом меньше чем 1.50, и которые попали под возврат (с кф. 1.0), а также по услуге CashOut, не учитываются при отыгрыше бонусных средств.
- При отыгрыше бонуса, сначала списываются реальные деньги, после чего бонусные.
- Снятие средств с игрового счета будет временно ограничено до выполнения условий Акции.
- Бонусным предложением можно воспользоваться только один раз.
- При частичном или полном переводе депозита, соответствующего условиям Акции, в другие продукты (казино) Компания оставляет за собой право отказать клиенту в предоставлении бонуса.
- Бонусное начисление осуществляется при условии наличия депозита на счету. При выводе акционного депозита до начисления бонуса Компания оставляет за собой право отказать клиенту в предоставлении бонусных средств.
- Бонусные средства, начисленные на счет клиента, могут быть использованы только для ставок на спортивные события.
- Активировав бонус при регистрации, клиент автоматически соглашается с правилами и условиями этого акционного предложения.
- Возможность отказаться от бонусных средств присутствует только на стадии регистрации при активации бонусного предложения.
- Бонус доступен только для одного игрового счета на человека, семью, квартиру, компьютер или IP-адрес. При возникновении подозрений в нарушении правил путем множественных регистраций (поддельные счета, игровые группы) «Пари-Матч» аннулирует бонус и причитающиеся на него выигрыши. В случае регистрации второй учетной записи, она будет удалена, а все игровые бонусы и выигрыши могут быть аннулированы.
- Компания оставляет за собой право аннулировать бонус и/или отказать клиенту в его предоставлении без объяснения причин в случае, если во время проверки игрового счета будет выявлено нарушения честности игры и/или применении стратегий, которые, по своему усмотрению, считает злоумышленными. Списание бонусных средств возможно в любое время без предварительного уведомление клиента, но не после вывода и/или отыгрыша данного бонусного начисления. В спорных ситуациях решение уполномоченных должностных лиц Компании является окончательным.
- Компания оставляет за собой право провести процедуру верификации владельца игрового счета, а также, приостановить зачисление бонусных средств на игровом счете на время проведения процедуры верификации.
- Данное предложение доступно для тех клиентов, у которых зарегистрирован только один игровой счет.
- Настоящие условия могут быть изменены и дополнены как в период проведения Акции, так и в любое другое время.